A Barzana la statua della Madonna di Fatima

Parrocchia attende l’arrivo della statua della Madonna di Fatima; nel 2020 eravamo infatti pronti ad attenderla per festeggiare anche il 350° della Parrocchia, ma a causa del COVID abbiamo dovuto rimandare questo ed altri appuntamenti.» Afferma il parroco di Barzana, don Fabrizio Polini. «Maria è quella mamma di cui tutti sentiamo la necessità e a cui sempre ci rivolgiamo per un conforto, per avere coraggio e forza e sotto il cui manto ci mettiamo per sentirci protetti. Ho raccolto le preghiere arrivate dai fedeli di tutta la diocesi in un libro, che sarà poi inviato al Santuario di Fatima al termine del pellegrinaggio, e sono davvero commoventi e piene di fede.»

Domenica 5 maggio, la Statua sarà trasportata via elicottero e arriverà alle 17 alla Chiesa di San Pietro ad Vincula di Barzana. La statua della Madonna Pellegrina sarà accolta con il saluto del tradizionale gesto dei fazzoletti bianchi e successivamente accompagnata in processione verso la Chiesa Parrocchiale, dove si terrà il pontificale presieduto da Sua Eminenza cardinale Ernest Simoni .

Il programma degli appuntamenti

Densa di appuntamenti l’agenda prevista per i giorni di permanenza della Madonna di Fatima. Per ciascuna delle sei giornate è stato definito un programma giornaliero comune, dalla preghiera, lodi mattutine, alla recita del Santo Rosario nel pomeriggio, fino alla preghiera della compieta delle 22. È previsto inoltre un tema specifico per ciascuna singola giornata, da lunedì a sabato (Pregate–Convertitevi–Fate penitenza–Aiutate a salvare le Anime–Affidatevi–Consacratevi al mio cuore immacolato) con vari incontri di preghiera, adorazione del Santissimo Sacramento, veglie eucaristiche e mariane,unzione degli inferni e momenti dedicati ai bambini più piccoli, per ricreare lo stesso clima di devozione che si respira a Fatima. Oltre alla processione di domenica 5 maggio in occasione dell’arrivo della statua, sono previste altre due processioni per il paese, giovedì 9 e sabato11 alle 20.30. Le solenni celebrazioni saranno presiedute ogni volta da varie personalità del mondo ecclesiastico; oltre a sua Eminenza card. Ernest Simoni interverranno Mons. Patrizio Rota Scalabrini e Mons. Davide Pelucchi(6 maggio), fra Andrea Cova (7 maggio), Mons. Carlo Mazza (8 maggio), Mons. Franco Agnesi (9 maggio),Don Ezio Bolis (10 maggio), Mons. Raffaello Martinelli (11 maggio).