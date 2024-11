A Capriate in 300 non ritirano il bidoncino-microchip: paese invaso dai rifiuti

Emergenza rifiuti a Capriate. Il Comune ha deciso di sospendere il ritiro dei sacchi con rifiuti indifferenziati e il risultato è sotto gli occhi di tutti coloro che passano nel centro abitato: in varie vie sono accatastati cumuli di immondizia. A luglio l’amministrazione comunale ha introdotto la tariffa puntuale, che prevede il conferimento dei rifiuti indifferenziati attraverso il bidoncino microchippato (associato al nome dell’utente). Ma sono molti – circa 300 secondo una rilevazione di massima – coloro che ancora non lo hanno ritirato e che, quindi, continuano a utilizzare i sacchi. Dopo un periodo di tolleranza il Comune ha deciso di dire basta e, quindi, di non far più ritirare l’immondizia non conferita nella modalità prevista.

I controlli

C’è chi evade la Tari

L’attività degli agenti è anche finalizzata a rilevare altre criticità. Il fatto che molte persone non abbiano ancora proceduto a ritirare il bidoncino microchippato si ritiene non sia dovuto solo a una dimenticanza. «Ci possono essere casi – sostiene ancora il primo cittadino – di persone che sono ignare di come si differenzia il rifiuto o che non conoscono la lingua italiana e che, quindi, non capiscono di cosa si stia parlando. Oppure, casi ancora più gravi, di persone che non sono iscritte in anagrafe tributaria e, pertanto, evadono la Tari (tassa sui rifiuti, ndr), che occupano abusivamente l’immobile senza regolare contratto di locazione o che non hanno trasferito la loro residenza a Capriate».