A fianco dell’Etiopia e Sierra Leone. Il cuore grande di Bonate Sotto

La presentazione del progetto durante il Consiglio comunale

Due i progetti, uno in aiuto alla scuola di un villaggio in Etiopia e l’altro per sostenere il reparto di maternità e contrastare la malnutrizione infantile in Sierra Leone. A presentare il progetto per la scuola del villaggio Furlasa in Etiopia è stato Alberto Corsini dell’associazione Centro culturale Arcobaleno, al quale partecipa anche l’Avis bonatese. «Abbiamo iniziato nel 2006 a sostenere la scuola del villaggio di Furlasa dopo che suor Giuseppina Scrizzi, comboniana, ci aveva illustrato le necessità della scuola, che accoglie oggi ben 1.031 alunni, dalla scuola dell’infanzia e fino all’ottava classe – ha spiegato Alberto Corsini –. Negli anni questo filo ha proseguito con altri interlocutori, inviando ogni anno una somma. Anche per il 2024 proseguiremo a inviare il nostro contributo».