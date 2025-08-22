A Ponte San Pietro la veglia per Eric: «Un dolore così ci unisce tutti». Sabato i funerali

Nella casa del commiato di Ponte San Pietro i genitori, Claudio Rossi e Chiara Gambirasio, hanno accolto la bara bianca subito circondata da fiori, disegni e pupazzi portati da familiari, amici e conoscenti. Con loro i nonni e i familiari più stretti: immagine di un dolore composto e dignitoso.

La veglia

La veglia è stata guidata dal parroco di Caprino, don Matteo Marcassoli. Poco prima era passato anche don Marco Scozzesi, vicario interparrocchiale di Ponte San Pietro, che ha voluto lasciare un pensiero scritto per la famiglia e portare il cordoglio della sua comunità. Luca Tami, sindaco di Caprino, arrivato per abbracciare i genitori, ha sottolineato l’importanza del rispetto e del silenzio in un lutto così grande. Il via vai di persone non si è mai interrotto: amici, conoscenti, mamme con i bambini, intere famiglie hanno voluto passare a salutare il piccolo Eric. «Un dolore così ci unisce tutti», ha confidato una madre stringendo il proprio figlio.