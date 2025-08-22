Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 22 Agosto 2025

A Ponte San Pietro la veglia per Eric: «Un dolore così ci unisce tutti». Sabato i funerali

IL LUTTO. La bara bianca circondata da fiori, disegni e pupazzi portati da familiari, amici e conoscenti.

Annamaria Franchina
Annamaria Franchina

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ingresso della casa del commiato di Ponte San Pietro
L’ingresso della casa del commiato di Ponte San Pietro
(Foto di Colleoni)

Ponte San Pietro

Una folla silenziosa e commossa ha partecipato nel pomeriggio di venerdì 22 agosto alla veglia di preghiera per il piccolo Eric, il bimbo di due anni morto nei giorni scorsi durante una vacanza al mare, nel Ferrarese, colpito da una sospetta meningite fulminante.

Eric Rossi
Eric Rossi

Nella casa del commiato di Ponte San Pietro i genitori, Claudio Rossi e Chiara Gambirasio, hanno accolto la bara bianca subito circondata da fiori, disegni e pupazzi portati da familiari, amici e conoscenti. Con loro i nonni e i familiari più stretti: immagine di un dolore composto e dignitoso.

La veglia

La veglia è stata guidata dal parroco di Caprino, don Matteo Marcassoli. Poco prima era passato anche don Marco Scozzesi, vicario interparrocchiale di Ponte San Pietro, che ha voluto lasciare un pensiero scritto per la famiglia e portare il cordoglio della sua comunità. Luca Tami, sindaco di Caprino, arrivato per abbracciare i genitori, ha sottolineato l’importanza del rispetto e del silenzio in un lutto così grande. Il via vai di persone non si è mai interrotto: amici, conoscenti, mamme con i bambini, intere famiglie hanno voluto passare a salutare il piccolo Eric. «Un dolore così ci unisce tutti», ha confidato una madre stringendo il proprio figlio.

I funerali a Caprino

Sabato 23 agosto alle 9.30 è previsto il rosario, alle 10 i funerali nella parrocchiale di Caprino Bergamasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte San Pietro
Caprino Bergamasco
Sociale
Morte
Luca Tami
Marco Scozzesi
Matteo Marcassoli
Chiara Gambirasio
Claudio Rossi
Eric Rossi