Addio Carmelina, la centenaria di Villa d’Almè

«Inizialmente ha fatto la contadina a Villa d’Almè insieme ai suoi genitori - raccontano i nipoti -, poi era andata a lavorare come operaia in un linificio del paese fino all’età di 60 anni quando è andata in pensione». Mai stata sposata, si è sempre dedicata alle cure dell’amata mamma, Maria Milesi, e dei nipoti. «Ci è sempre stata molto vicina aiutandoci - tengono a sottolineare i nipoti - e possiamo dire che per tutti noi era una seconda mamma». Sempre dedita alla famiglia e alla cura della casa, nel tempo libero le piaceva giocare a tombola in paese con le amiche e aveva la passione per i fiori.