Addio Luigina, ultima testimone: in volto le cicatrici della guerra

Aveva quattro anni e con altri sette bambini stava giocando con un oggetto ovale in ferro sul greto del fiume Brembo, quando questo le esplose in mano, devastandole mezzo volto. E quella cicatrice, nonostante le innumerevoli operazioni, l’ha portata per tutta la vita, mostrandola con fierezza anche nelle scuole, per far capire le brutture della guerra. Quella bambina era Luigina Stucchi di Filago, mancata mercoledì 22 gennaio a 84 anni, lasciando nel dolore la figlia Rosella con le nipoti, tutti i parenti e l’intera comunità che l’ha sempre stimata per la sua tenacia nel denunciare l’orrore della guerra, recandosi anche nelle scuole con i presidenti delle associazioni locali a parlare ai ragazzi degli orrori delle guerre. Luigina s’è spenta proprio nei giorni in cui si celebra la memoria della Shoah, per non dimenticare quegli orrori. I funerali di Luigina saranno celebrati venerdì 24 gennaio alle 15 nella parrocchiale.