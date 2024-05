Alice, volontaria dei vigili del fuoco. Ora è a Treviglio

Si rafforza il numero di volontari in servizio al distaccamento dei vigili del fuoco di Treviglio: da metà aprile sono operativi 7 vigili, tra cui una ragazza, Alice Casaretti, 28 anni, arruolatasi nel 2017 e fino ad alcuni mesi fa in servizio al distaccamento di Madone. Ora si è trasferita a vivere a Treviglio, dove proseguirà il suo impegno volontaristico. Affianca gli storici pompieri volontari di via Abate Crippa e le 6 nove leve: Giorgio Spinelli, 23 anni, Thomas Peccati, 23 anni, Giorgio Masserdotti, 25 anni, Angelo Gatti, 35 anni, Davide Lucini Paioni, 24 anni, e Gianluca Russo, 28 anni.

«La nostra caserma si tinge così di rosa – sottolinea il capo distaccamento Amos Moriggi –: Alice è una ragazza che ha scelto di intraprendere la carriera coraggiosa e appassionante di vigile del fuoco. La sua passione per il servizio alla comunità e il desiderio di aiutare gli altri sono stati i motori che l’hanno spinta a percorrere questa strada e Alice dimostra che il sesso non è un limite quando si tratta di raggiungere i propri sogni. Sfidando gli stereotipi di genere, dimostra che le donne possono eccellere in qualsiasi campo, compresi quelli considerati prettamente maschili, come il lavoro dei pompieri. La sua presenza – prosegue Moriggi – nella nostra caserma è per noi un grande orgoglio, un segno di progresso e cambiamento. Rappresenta un futuro in cui le donne possono raggiungere qualunque obiettivo si pongano, senza limiti imposti dalla società. Nel contempo diamo il benvenuto ai 6 nuovi vigili del fuoco che sono entrati a far parte del nostro distaccamento». La presenza dei pompieri volontari a Treviglio è ultracentenaria: un legame tra la città e il territorio che si è consolidato negli anni.