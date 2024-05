Alimenti scaduti e insetti, chiusa una macelleria

Hanno trovato alimentari scaduti e non tracciati e insetti nel negozio: per questo motivo mercoledì i carabinieri di Brembate con i colleghi del Nas di Brescia, il personale di Ats e la Polizia locale del Consorzio Centrisola, hanno fatto chiudere temporaneamente una macelleria di Madone priva dei requisiti igienico-sanitari. I militari hanno scoperto alimentari in vendita benché scaduti, prodotti per i quali non vi era la tracciatura del luogo di provenienza o privi dell’etichetta in lingua italiana riportante gli ingredienti e gli allergeni. Inoltre, hanno accertato anche la presenza di blatte, formiche e mosche per cui l’Ats di Bergamo ha disposto la chiusura temporanea dell’attività sino a completa disinfestazione delle aree interessate e all’assolvimento delle prescrizioni imposte. Infine, sono stati sequestrati circa 50 chili di generi alimentari destinati alla distruzione.