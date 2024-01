Annegati nel lago a Como, sabato l’addio a Morgan Algeri

Mentre nella giornata di martedì 16 gennaio si celebrano le esequie di Tiziana Tozzo, è previsto per sabato 20 gennaio il funerale di Morgan Algeri: per il pilota di 38 anni le esequie sono state fissate alle 14,30 presso la chiesa parrocchiale di Brembate di Sopra. Dati i tanti amici e conoscenti che vogliono rendere un ultimo saluto a Morgan - anche colleghi provenienti da alcune scuole di volo di altre regioni -, i familiari hanno organizzato anche una veglia per venerdì sera 19 gennaio alle 20,30, sempre presso la chiesa parrocchiale. Già da mercoledì 17 gennaio pomeriggio la salma sarà composta presso l’adiacente Casa del Commiato.