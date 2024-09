Arrestato a Brembate un 48enne rumeno accusato di estorsione in Romania

L’uomo è accusato di estorsione, reato commesso in Romania tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. Le indagini sono iniziate il 13 settembre, quando il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) ha informato le autorità italiane della possibile presenza del ricercato in provincia di Bergamo. Gli accertamenti hanno confermato che l’uomo viveva a Brembate .

Il 16 settembre, i militari di Bergamo, con il supporto dei colleghi di Treviglio, lo hanno individuato in un bar del paese in compagnia di una donna e hanno proceduto all’arresto. Il 48enne era stato condannato dalle autorità rumene a 2 anni e 6 mesi di reclusione per aver estorto 4.000 euro alla stessa vittima in diverse occasioni.