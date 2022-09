Aspiranti meteorologi da tutta Italia. Al via a Ponte San Pietro la «3B School» - Foto

Una settimana di «full immersion», tra teoria e pratica, nel mondo della meteorologia, dall’elaborare le previsioni al verificarle e comunicarle. È partita, nella sede di 3B Meteo a Ponte San Pietro, la prima «3B School». Gli otto «alunni», da tutta Italia, sono stati selezionati tra una sessantina di candidature: sono studenti, neolaureati o dottorandi in discipline che hanno a che fare con le Scienze dell’Atmosfera e la Meteorologia . In programma, tutti i giorni, lezioni dalle 9 alle 18 (in cattedra i meteorologi di 3B Meteo, tra cui il volto noto di Paolo Corazzon per la parte relativa ai media), ma anche momenti conviviali: l’aperitivo di benvenuto, il tour in Città alta, la cena in trattoria.