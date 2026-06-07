Auto contro un muro a Torre de' Busi: feriti non gravemente una signora e due bambini
L’INCIDENTE. Intervenuto anche l’elisoccorso. I tre sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, a Bergamo e Lecco.Lettura meno di un minuto.
Torre de’ Busi
Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 7 giugno a Torre de’ Busi, a lato della provinciale 177 che porta verso Caprino Bergamasco, in via Mandamentale 8, in località Favirano, per un incidente stradale con tre feriti.
In ospedale in codice giallo
Una monovolume Hyundai, con a bordo una signora, classe 1947, e due bambini, per cause in via d’accertamento è uscita dalla carreggiata andando a sbattere contro il muro di una villetta. L’allarme è scattato in codice rosso: sul posto è intervenuto l’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica, con vigili del fuoco e carabinieri. Per fortuna, le condizioni dei feriti sono state giudicate meno gravi del previsto, i tre sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, a Bergamo e Lecco.
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