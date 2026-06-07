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Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 07 Giugno 2026

Auto contro un muro a Torre de' Busi: feriti non gravemente una signora e due bambini

L’INCIDENTE. Intervenuto anche l’elisoccorso. I tre sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, a Bergamo e Lecco.

Lettura meno di un minuto.
Rocco Attinà
Rocco Attinà
Auto contro un muro a Torre de' Busi: feriti non gravemente una signora e due bambini
L’incidente a Torre de’ Busi

Torre de’ Busi

Momenti di paura nel pomeriggio di domenica 7 giugno a Torre de’ Busi, a lato della provinciale 177 che porta verso Caprino Bergamasco, in via Mandamentale 8, in località Favirano, per un incidente stradale con tre feriti.

In ospedale in codice giallo

Una monovolume Hyundai, con a bordo una signora, classe 1947, e due bambini, per cause in via d’accertamento è uscita dalla carreggiata andando a sbattere contro il muro di una villetta. L’allarme è scattato in codice rosso: sul posto è intervenuto l’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica, con vigili del fuoco e carabinieri. Per fortuna, le condizioni dei feriti sono state giudicate meno gravi del previsto, i tre sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, a Bergamo e Lecco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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