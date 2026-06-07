Auto contro un muro a Torre de' Busi: feriti non gravemente una signora e due bambini

In ospedale in codice giallo

Una monovolume Hyundai, con a bordo una signora, classe 1947, e due bambini, per cause in via d’accertamento è uscita dalla carreggiata andando a sbattere contro il muro di una villetta. L’allarme è scattato in codice rosso: sul posto è intervenuto l’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica, con vigili del fuoco e carabinieri. Per fortuna, le condizioni dei feriti sono state giudicate meno gravi del previsto, i tre sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, a Bergamo e Lecco.