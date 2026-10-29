Auto nel mirino a Bonate Sotto: pneumatici bucati da viti sull’asfalto

Ha disseminato l’asfalto di viti. Frammenti appuntiti di metallo che nei giorni scorsi hanno forato gli pneumatici di diversi automobilisti di Bonate Sotto. Cittadini ora infuriati che, per vie ufficiali o meno, si sono rivolti al Comune e alla polizia locale per denunciare una situazione pericolosa e, a quanto pare, non isolata.

«Era già successo alcuni mesi fa», spiega il sindaco Carlo Previtali. Ora la storia si è ripetuta e sempre nella stessa area. Le viti sono state ritrovate nella zona sud del paese, tra le vie Previtali, Leonardo da Vinci, Tintoretto, Lotto e Villa. Gli automobilisti più sfortunati (l’ultimo caso risale a domenica) se le sono ritrovate conficcate direttamente nelle gomme: per alcuni è stato sufficiente ripararle; altri hanno dovuto sostituire completamente lo pneumatico, sostenendo una spesa tutt’altro che trascurabile. Finora i danni segnalati hanno riguardato le auto, ma resta il rischio concreto per la sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada nel caso la situazione dovesse ripetersi.

Proprio per questo l’attenzione è massima. «La polizia locale sta svolgendo gli accertamenti del caso ed è in stretto contatto con alcuni cittadini danneggiati, per raccogliere informazioni ed elementi utili», prosegue il primo cittadino. Elemento chiave sarà la videosorveglianza, ora la vaglio delle forze dell’ordine.