Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Giovedì 29 Ottobre 2026

Auto nel mirino a Bonate Sotto: pneumatici bucati da viti sull’asfalto

BONATE SOTTO. Diverse auto con gli pneumatici forati nella zona sud del paese. Episodi analoghi già segnalati nei mesi scorsi.

Lettura 1 min.
Emma Crescenti
Emma Crescenti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Auto nel mirino a Bonate Sotto: pneumatici bucati da viti sull’asfalto
Viti sull’asfalto a Bonate Sotto

Ha disseminato l’asfalto di viti. Frammenti appuntiti di metallo che nei giorni scorsi hanno forato gli pneumatici di diversi automobilisti di Bonate Sotto. Cittadini ora infuriati che, per vie ufficiali o meno, si sono rivolti al Comune e alla polizia locale per denunciare una situazione pericolosa e, a quanto pare, non isolata.

«Era già successo alcuni mesi fa», spiega il sindaco Carlo Previtali. Ora la storia si è ripetuta e sempre nella stessa area. Le viti sono state ritrovate nella zona sud del paese, tra le vie Previtali, Leonardo da Vinci, Tintoretto, Lotto e Villa. Gli automobilisti più sfortunati (l’ultimo caso risale a domenica) se le sono ritrovate conficcate direttamente nelle gomme: per alcuni è stato sufficiente ripararle; altri hanno dovuto sostituire completamente lo pneumatico, sostenendo una spesa tutt’altro che trascurabile. Finora i danni segnalati hanno riguardato le auto, ma resta il rischio concreto per la sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada nel caso la situazione dovesse ripetersi.

Proprio per questo l’attenzione è massima. «La polizia locale sta svolgendo gli accertamenti del caso ed è in stretto contatto con alcuni cittadini danneggiati, per raccogliere informazioni ed elementi utili», prosegue il primo cittadino. Elemento chiave sarà la videosorveglianza, ora la vaglio delle forze dell’ordine.

Intanto l’appello è che chi ha subìto danni presenti una denuncia formale. «Un passaggio necessario per mappare gli episodi e ricostruire la portata del fenomeno», continua il sindaco. Respinge invece le accuse di immobilismo e inerzia comparse sui social, dove la vicenda ha suscitato commenti e proteste da parte dei cittadini. «Il lavoro è in corso e richiede attenzione e riservatezza – conclude il sindaco –. Il fatto che non venga reso pubblico ogni passaggio non significa che non si stia intervenendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonate Sotto
Spostamenti, Trasporti quotidiani
Tempo libero
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Disastri, Incidenti
Enti locali
Politica
Carlo Previtali
Leonardo Da Vinci