Autovelox abbattuto due volte prima ancora di entrare in funzione

Per due volte, ad agosto, ignoti vandali si sono accaniti contro l’autovelox non ancora entrato in funzione all’entrata della galleria San Roberto, in direzione Isola, lungo l’asse interurbano. Prima in modo più artigianale, a inizio mese, una seconda volta addirittura con un flessibile, a ferragosto. Ora il Comune corre ai ripari e insieme alla società che gestisce l’apparecchiatura intende rimettere l’autovelox al suo posto, assicurandosi al tempo stesso di prevenire qualsiasi futuro tentativo di manomissione. Il tutto, conferma il sindaco di Bonate Sotto Carlo Previtali, dovrebbe avvenire in tempi brevi.