Avvistati nella notte in centro a Suisio. Ma sono cani, non lupi - Foto e video

In paese a Suisio, intorno alle 2,30 di notte di giovedì 10 luglio, non c’era quasi nessuno. Ma tra i pochissimi che passavano dal centro, di rientro a casa in auto, c’è stato chi si è trovato davanti i due lupi. Subito è scattata la preoccupazione: si tratta di due lupi di uno dei branchi che si sposta tra le Orobie e la Valle Camonica o di due lupi cecoslovacchi (quindi di cani)?