Cronaca / Isola e Valle San Martino
Domenica 15 Febbraio 2026
Barzana, ciclista 18enne muore dopo lo scontro con un’auto
LA TRAGEDIA. Sulla provinciale 175. Immediato l'intervento dei soccorritori, ma per Francesco Mazzoleni non c’è stato nulla da fare. La squadra: «Porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua grinta che ti spingevano a inseguire il tuo sogno».
Barzana
Tragedia a Barzana, dove nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio un ciclista di 18 anni, Francesco Mazzoleni, ha perso la vita a causa dello scontro con un’auto.
Sulla provinciale 175
È successo sulla provinciale 175, poco dopo le 14. I due veicoli viaggiavano in direzione opposta, ma è ancora poco chiara la dinamica che ha portato all’incidente: l’impatto è stato certamente violento, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la bicicletta si è spezzata in due. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra, ma per il 18enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Sul posto, per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente e regolare il traffico (la provinciale è rimasta chiusa per circa 4 ore), i carabinieri di Villa d’Almè, la polizia stradale di Bergamo e la polizia locale.
Il cordoglio della squadra
Francesco Mazzoleni, che avrebbe compiuto 19 anni a marzo, correva per il GoodShop Team, squadra di ciclismo Under 23 con sede in Piemonte. «È una domenica molto triste per noi. Ci lascia troppo presto il nostro Francesco Mazzoleni. Investito mentre si allenava sulle sue strade di casa, mentre faceva ciò che più amava. Ci stringiamo tutti in un doloroso silenzio, attorno alla famiglia di Francesco. Porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua grinta che ti spingevano a inseguire il tuo sogno. Sei e resterai sempre un nostro Orange. Ciao, giovane Francesco...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA