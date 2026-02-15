Barzana, ciclista 18enne muore dopo lo scontro con un’auto

Sulla provinciale 175

È successo sulla provinciale 175, poco dopo le 14. I due veicoli viaggiavano in direzione opposta, ma è ancora poco chiara la dinamica che ha portato all’incidente: l’impatto è stato certamente violento, il giovane è stato sbalzato per diversi metri e la bicicletta si è spezzata in due. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra, ma per il 18enne non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Sul posto, per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente e regolare il traffico (la provinciale è rimasta chiusa per circa 4 ore), i carabinieri di Villa d’Almè, la polizia stradale di Bergamo e la polizia locale.