Bonate Sopra e Sotto contro gli schiamazzi e le «partite» notturne

Le segnalazioni dei cittadini

«Il servizio è dalle 18 alle 24 ma ci giungono segnalazioni che dopo la mezzanotte gruppi di ragazzi o giovani si mettono a giocare a pallone contravvenendo alla norma del rispetto della quiete pubblica, come è avvenuto nei giorni scorsi in via Padania alla frazione Ghiaie di Bonate Sopra. – Riferisce il comandante capo Rosalia Galdini. – Visto che il problema si manifesta quasi sempre dopo la mezzanotte anche in altri luoghi, stiamo ripensando gli orari: la pattuglia sarà presente sui territori comunali fino all’una di notte. Sicuramente questi gruppi sono stati a far festa da qualche parte e dopo la mezzanotte si fermano in zone abitante o parchi, come è stata la via Padania alla frazione Ghiaie, a giocare a pallone o fare assembramento. Questo comportamento però porta disturbo ai residenti e quindi per garantire il quieto vivere interverremo. I cittadini possono fare segnalazioni telefonando al numero 380.3850557 o scrivere un’email a: [email protected]. Quelle fatte su Facebook non servono».