Bonate Sopra e Terno piangono Silvia, giovane mamma

Nativa di Bonate Sopra, poi trasferitasi per un periodo a Terno d’Isola insieme ai genitori, Silvia Carminati era poi tornata nel paese natale insieme a Michele. La sua vita erano i due figli Eva, di sette anni, e Andrea, di 5 «e per loro si è aggrappata alla vita, fino all’ultimo» dice Michele, che ora piange Silvia insieme ai genitori di lei, Gian Carlo ed Evelina, e al fratello Severino.

Il dolore della comunità

Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, a cominciare dalla cooperativa sociale Namastè, per la quale da due mesi lavorava, occupandosi del servizio mensa, dopo una passata esperienza nel settore sicurezza dell’aeroporto di Orio al Serio. La camera ardente è allestita alla Casa funeraria Ceresoli in via Fratelli Calvi 8 a Ponte San Pietro (visitabile dalle 9 alle 19. I funerali saranno celebrati l’8 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Bonate Sopra, proseguendo per il tempio Crematorio di Bergamo.