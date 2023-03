Bonate sotto, dieci biciclette sono in cerca del proprietario

Dieci biciclette e mountain bike sono in cerca di proprietario. È quanto ha scritto il sindaco di Bonate Sotto Carlo Previtali sulla pagina Facebook del comune di Bonate Sotto e rilanciato su altri siti dei paesi dell’Isola. «In questi due anni sono state trovate sul nostro territorio ben dieci biciclette, alcune sono mountain bike ben tenute, che nessun cittadino ha mai rivendicato – spiega il primo cittadino di Bonate Sotto –. Abbiamo pubblicato le foto perché qualcuno le possa individuare. Il proprietario che riconosca il suo mezzo ed è in possesso di regolare denuncia di smarrimento o di furto deve recarsi all’ufficio di polizia locale per il recupero della bicicletta. Se non si dovessero presentare i legittimi proprietari, l’idea è di metterle in visione per una giornata e offrirle attraverso un bando: il maggior offerente si porta via la bicicletta o mountain bike di suo interesse».