Bottanuco piange Angelo, anima del Motorfest. Gli atalantini: «Ciao Bolis»

«Persona straordinaria»

Chissà, forse si immaginava già il nipote atalantino. Di certo sognava di portarselo allo stadio, lui, atalantino da sempre, che non si perdeva nessuna partita, nemmeno in trasferta e che la vittoria più bella, l’Europa League, aveva dovuto guardarsela in tv perché quel male era tornato a riprenderselo: «Ci incontravamo e andavamo allo stadio – racconta Stefano, l’amico di una vita –. Poi ci fermavamo a mangiare. Angelo non era un amico con la “A” maiuscola, ma con tutte le lettere maiuscole. Una persona straordinaria, di un valore inestimabile, quella che puoi dire di aver trovato un tesoro». Lui, Stefano, Mauri e Marco ogni venerdì sera, qualunque cosa accadesse, si ritrovavano al bar «Baracù», vicino alla sede del motoclub di Bottanuco, dove per tanti anni avevano organizzato il «Motorfest», uno degli eventi di maggior richiamo del territorio, che vedeva Angelo super attivo.