«Bottega piena di golosità», a Foppenico il panificio diventa «stellato»

Per il panificio «Dolce Pane» a Foppenico di Calolziocorte , un riconoscimento di prestigio da parte della guida «Gambero Rosso» (2 panini su tre), impegnata a selezionare e scegliere «il pane buono realizzato da artigiani incredibilmente appassionati». A guidare il panificio Francesco Bolzoni, coadiuvato dalla moglie Silvia Chiaramonte . Una gestione avviata dal settembre 2021, con subentro alla precedente gestione delle sorelle Samanta e Serena Tentori.

Il commento: «Una piccola bottega artigianale, inerpicata in collina tra i vicoli più popolari, un vivace ritrovo dove fare la spesa quotidiana, mentre si scambiano chiacchiere di buon vicinato e l’occhio si lascia conquistare da golosità invitanti»

Per Francesco, di fatto, si è trattato di un proseguimento dell’impegno lavorativo, considerato che era dipendente della precedente gestione. Per questo riconoscimento il negozio ha ricevuto una targa e un bollino, che sono esposti all’interno del negozio. Una grande passione per il lavoro di panettiere quella di Francesco Bolzoni che svolge con tanta dedizione, sempre pronto a mettersi al lavoro all’una di notte e a sfornare i suoi prodotti a partire dalle tre del mattino, con la doppia panificazione al sabato.