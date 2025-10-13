Cronaca / Isola e Valle San Martino
Lunedì 13 Ottobre 2025
«Bottega piena di golosità», a Foppenico il panificio diventa «stellato»
IL RICONOSCIMENTO. «Dolce Pane» a Foppenico è stato segnalato sulla guida gastronomica del Gambero Rosso con giudizi lusinghieri.
Per il panificio «Dolce Pane» a Foppenico di Calolziocorte, un riconoscimento di prestigio da parte della guida «Gambero Rosso» (2 panini su tre), impegnata a selezionare e scegliere «il pane buono realizzato da artigiani incredibilmente appassionati». A guidare il panificio Francesco Bolzoni, coadiuvato dalla moglie Silvia Chiaramonte. Una gestione avviata dal settembre 2021, con subentro alla precedente gestione delle sorelle Samanta e Serena Tentori.
Il commento: «Una piccola bottega artigianale, inerpicata in collina tra i vicoli più popolari, un vivace ritrovo dove fare la spesa quotidiana, mentre si scambiano chiacchiere di buon vicinato e l’occhio si lascia conquistare da golosità invitanti»
Per Francesco, di fatto, si è trattato di un proseguimento dell’impegno lavorativo, considerato che era dipendente della precedente gestione. Per questo riconoscimento il negozio ha ricevuto una targa e un bollino, che sono esposti all’interno del negozio. Una grande passione per il lavoro di panettiere quella di Francesco Bolzoni che svolge con tanta dedizione, sempre pronto a mettersi al lavoro all’una di notte e a sfornare i suoi prodotti a partire dalle tre del mattino, con la doppia panificazione al sabato.
Nel riconoscimento da parte della rivista non manca il giudizio lusinghiero «come piccola bottega artigianale, inerpicata in collina tra i vicoli più popolari, è un vivace ritrovo dove fare la spesa quotidiana, mentre si scambiano chiacchiere di buon vicinato e l’occhio si lascia conquistare da golosità invitanti».
Tra le specialità, la pagnotta a lievito madre e farina 2 spolverata al papavero, i panini alla zucca e il pan marino con grano duro e acqua di mare.
