Brembate Sopra, assalto in villa nella notte: ladri in fuga dopo gli spari - Foto e video

Erano circa le 23.30 della notte tra martedì 7 luglio e mercoledì 8 luglio quando due rapinatori, completamente vestiti di nero, con il volto coperto e i guanti, si sono introdotti in una villetta di Brembate Sopra dove vivono Daniela Meticci, 62 anni, il compagno di 72 anni e il figlio. I malviventi sono entrati dalla finestra della taverna dopo aver troncato alla base tre sbarre dell’inferriata e infranto un vetro, ricavando un varco sufficiente per accedere all’abitazione.

Il blitz dalla taverna

Dopo aver attraversato la taverna senza fare rumore, hanno raggiunto il piano superiore, dirigendosi verso la camera del figlio. Alcuni rumori hanno però insospettito la famiglia. «Ho chiamato mio figlio pensando fosse rientrato, ma mi ha risposto che era ancora fuori. A quel punto ho capito che in casa c’era qualcuno», racconta Daniela Meticci.

La villa a Brembate Sopra Le sbarre della taverna divelte

Il compagno della donna ha quindi preso la pistola, regolarmente detenuta per uso sportivo, ed è uscito in giardino esplodendo due colpi in aria. I rapinatori, rimasti senza vie di fuga, hanno iniziato a lanciare dalle scale sedie, quadri e altri oggetti per aprirsi un passaggio, riuscendo infine a scappare e a raggiungere un terzo complice che li attendeva a bordo di un’auto scura. Il bottino è limitato a due sacche appartenenti al figlio e a pochi altri effetti personali.

La grande paura