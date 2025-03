Brembate Sopra, folla commossa per l’ultimo saluto a Luca Lodetti

Amici, ex compagni di squadra e dirigenti del calcio provinciale. In tanti nel pomeriggio di lunedì 17 marzo si sono ritrovati nella chiesa parrocchiale di Brembate Sopra per dare l’ultimo saluto a Luca Lodetti, 35 anni, ex calciatore scuola Milan, come la maglia che copriva il feretro, e con un passato in serie D ed Eccellenza, ma portato via troppo presto da un male incurabile.