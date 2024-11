Brucia un tetto a Caprino, anziana avvisata dai vicini: in salvo

Attimi di apprensione per un’anziana di Caprino Bergamasco , che si trovava nella sua abitazione a Opreno quando i vicini, in allarme, l’hanno chiamata alla porta perché il tetto di casa stava andando a fuoco .

Al lavoro ci sono le squadre dei pompieri partite dal Comando di Bergamo e da Dalmine , Zogno, Madone e Gazzaniga con le autobotti. Dopo tre ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio e stanno ultimando le operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato dal fumo. L’anziana dormirà dai famigliari in attesa di capire se la sua abitazione verrà dichiarata inagibile o se potrà farvi presto rientro.

Accertamenti in corso per capire cosa abbia innescato le prime scintille, che in poco tempo hanno incendiato il tetto della casa. Il sindaco Luca Tami con il consigliere Luca Valsecchi per rendersi conto dell’ accaduto e per accertarsi sull’incolumità delle persone.