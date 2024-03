Cade dal terrazzo a Carvico, salvo bambino di 4 anni

Poteva essere una tragedia data l’altezza da cui è caduto il piccolo. L’incidente è successo a Carvico in via Bernardi, intorno alle 14.30 di lunedì 11 marzo: un bambino di 4 anni, di origini senegalesi, è sfuggito al controllo della mamma che era in casa con lui e si è sporto sulla balaustra del balcone di casa.