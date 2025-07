Calolzio, coniugi morti nel frontale con un tir: giovedì i funerali

Sono stati fissati per giovedì 24 luglio alle 15 nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte i funerali dei coniugi Maria Assunta Cattaneo e Alessandro Giovenzana , entrambi di 67 anni, deceduti mercoledì 16 luglio nel tragico incidente stradale avvenuto lungo la statale 639 a Levata di Monte Marenzo, nel Lecchese.

Ferita anche la figlia

L’utilitaria su cui stavano viaggiando marito, moglie e la figlia di 32 anni si è scontrata con un tir che proveniva dal senso di marcia opposto e l’impatto , violentissimo, non ha lasciato scampo ai coniugi di Calolziocorte. La figlia Maria Francesca, invece, è rimasta gravemente ferita e si trova ancora ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stata portata d’urgenza una settimana fa.

Il via libera alle esequie è arrivato dopo l’esame autoptico sulla salma di Alessandro Giovenzana (che era al volante nel momento dell’incidente), effettuato lunedì su disposizione dalla magistratura, in modo tale da accertare un suo possibile malore al momento del violento impatto contro il mezzo pesante. L’utilitaria dei coniugi, infatti, ha invaso la corsia opposta e per il conducente del tir è stato impossibile evitarla.