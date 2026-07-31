Calusco d’Adda, il Ponte San Michele chiude ai treni dal 17 al 30 agosto

Il ponte misto (stradale/ferroviario) San Michele fra Calusco e Paderno chiuderà al traffico ferroviario dal 17 al 30 agosto. La decisione per consentire lavori infrastrutturali già previsti sul viadotto. Per questo periodo, fra le stazioni di Calusco e Paderno del tratto della linea R14 Milano-Ponte San Pietro, la circolazione dei treni sarà inevitabilmente sospesa.

La scelta di quando effettuare l’intervento previsto è caduta sulla seconda metà di agosto, ossia quando scuole e la maggior parte delle attività lavorative sono chiuse, per creare meno disagi possibili ai pendolari. Per chi, comunque, viaggerà sulla Milano-Ponte San Pietro sono previsti bus sostitutivi Paderno-Robbiate-Calusco, con a Calusco l’interscambio con i bus Calusco-Bergamo. Non avrà invece problemi il traffico stradale sul viadotto che, anzi, sarà agevolato dal fatto che non passeranno i treni sotto la carreggiata stradale (al passaggio di un convoglio, infatti, il traffico viario si deve fermare). Secondo quanto riferito da Rfi, l’intervento previsto sul San Michele riguarderà una «travata» del viadotto, ossia una delle parti dell’impalcato che sarà sottoposta a «lavori di consolidamento», oltre che all’«implementazione del sistema di monitoraggio e di rilievo di dettaglio del degrado strutturale».