Calusco, schianto sulla provinciale 170: muore una donna di 54 anni - Video

Una donna di 54 anni, Nicoletta Locatelli di Carvico, è morta in seguito all’impatto della sua auto, una Polo Volkswagen, con un tir nel primo pomeriggio del 29 luglio a Calusco d’Adda lungo la provinciale 170. La vettura ha poi fatto un testacoda e colpito una Ford Focus guidata da un 27enne che sopraggiungeva in quel momento.

Calusco d'Adda. Tragico schianto fra un'auto e un mezzo pesante. Muore donna di 54 anni, Nicoletta Locatelli di Carvico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.15 di oggi pomeriggio: da una prima ricostruzione della Polizia stradale pare che la donna, che stava rientrando a casa dopo il lavoro, viaggiasse verso Carvico mentre il tir proveniva dalla direzione opposta. Il frontale sarebbe avvenuto per un’invasione di corsia della Polo per ragioni in via di accertamento.

La Polo Volkswagen guidata da una donna di 54 anni dopo l’impatto con il camion ha coinvolto in testa coda una Ford Focus Sul posto sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco per liberare e bonificare la strada. Il 118 è intervenuto con due ambulanze e l’elisoccorso. La provinciale 170 è rimasta a lungo bloccata per consentire ai soccorsi di agire e poi per i rilievi e la bonifica dell’area.

Il tir e le lamiere per terra a Calusco La 54enne, madre di due figli, è stata immediatamente soccorsa ma per lei non c’è stato più niente da fare: feriti invece in modo lieve il 27enne alla guida di una Ford Focus e il 46enne alla guida del mezzo pesante.