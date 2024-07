Calusco, tragico schianto sulla provinciale 170: muore una donna di 54 anni

Una donna di 54 anni è morta in seguito all’impatto della sua auto con un mezzo pesante avvenuta intorno alle 14.15 del 29 luglio a Calusco d’Adda , lungo la strada provinciale 170. Nell’incidente è rimasta coinvolta solo anche una seconda auto guidata da un 27enne.

La Polizia stradale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica: sul posto ci sono anche i Vigili del fuoco per liberare e bonificare la strada. Il 118 è intervenuto con due ambulanze e l’elisoccorso.

Il tir e le lamiere per terra a Calusco

Da una prima ricostruzione dello schianto pare che la donna, 54enne di Carvico, alla guida di una Polo Volkswagen si è scontrata frontalmente con un tir che viaggiava verso Calusco. Nell’impatto la Polo è andata in testacoda e ha coinvolto una Ford Focus guidata dal 27enne. La donna è stata immediatamente soccorsa ma per lei non c’è stato nulla da fare. Gli altri due autisti invece hanno riportato solo lievi ferite.