Capriate, la festa per monsignor Bravi: benemerenza dal Comune

«Senza Dio nulla può essere fatto. In tanti anni ho già sperimentato che posso compiere il mio mandato solo con Dio» ha detto nella mattinata di domenica 23 febbraio monsignor Maurizio Bravi, arcivescovo di Tolentino e Nunzio in Papua Nuova Guinea e Isole Salomone nella Messa pontificale celebrata nella «sua» parrocchia di origine dei Santi Gervasio e Protasio martiri a Capriate S. Gervasio .

«Da oggi Papa Francesco mi ha inviato in terre lontane, in una chiesa giovane dal punto di vista storico e per composizione, una chiesa vitale, povera di risorse ma ricca di sensibilità, desiderosa di partecipare e crescere nella fede». Particolarmente emozionata la mamma Graziella che sabato ha seguito la cerimonia in Duomo in tv, mentre stamattina era nel secondo banco tra le figlie Maria Teresa e Laura, con nipotine e familiari. «Qui siamo a casa» ha detto Laura.