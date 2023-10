Capriate, stop al rischio allagamenti: arriva la passerella sul Brembo

Le piogge abbondanti non saranno più un problema. Il sentiero nei pressi del fiume Brembo che, passando dietro il cimitero di Crespi d’Adda, collega Capriate San Gervasio e Brembate, non è più a rischio di allagamenti e sarà sempre percorribile in ogni stagione. Merito della passerella ciclopedonale realizzata dal Comune di Capriate e inaugurata il 5 ottobre mattina alla presenza di circa 130 studenti delle classi quarte delle scuole primarie di Capriate e Crespi e delle terze medie del capoluogo, insieme ai docenti e alla dirigente del locale istituto comprensivo, Maria Rita Meschis.

Impegno economico

Con un costo di 40.000 euro, coperti con un contributo di 25.000 euro del Consorzio Bacini Imbriferi di Bergamo e il resto con fondi di bilancio comunale, la passerella, lunga circa 20 metri, in legno e sostenuta da pilastri di pietra, ha permesso il ripristino di un tratto di sentiero naturalistico molto frequentato, ma soggetto ad allagamenti temporanei nei periodi di piena del Brembo a causa di un avvallamento nel terreno che ne rendeva impossibile l’utilizzo in alcuni periodi dell’anno, creando un varco stabile e permanente tra i due Comuni. Un intervento che serve inoltre ad abbattere le barriere architettoniche, rendendo fruibile il sentiero anche alle persone diversamente abili e alle famiglie con passeggini.

Inserita nel paesaggio

«Abbiamo invitato le scuole a quest’inaugurazione perché poteva essere l’occasione per conoscere una porzione del nostro territorio, inserita in un parco naturalistico – ha detto il sindaco di Capriate, Cristiano Esposito -. I ragazzi sono stati molto attivi e partecipativi e hanno colto a pieno l’importanza dell’opera». Che, oltre a essere utile, è anche bella da vedere, integrandosi a pieno con il paesaggio circostante, come ha sottolineato anche il consigliere provinciale con delega all’Ambiente, Gianfranco Masper, che, rivolgendosi ancora una volta ai ragazzi, li ha invitati, in quanto adulti di domani, a prendersi cura dell’ambiente, sempre più duramente messo alla prova dai cambiamenti climatici in atto. Presenti, poi, il consigliere del Parco Adda Nord, Diego Carlo Colombo e l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Susanna Della Vite che, avendo seguito in prima persona tutto l’iter della passerella, ha voluto ringraziare il progettista, l’ingegnere Emanuele Riva, e gli uffici tecnici comunali di Capriate e Brembate per la collaborazione.

Opera che unisce