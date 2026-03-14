Caprino, aggredisce la sorella: attivato il codice rosso. Denunciato e ricoverato un 30enne

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due fratelli. Entrambi sono stati trasportati in codice verde negli ospedali di Bergamo e Merate per accertamenti e cure. Considerata la gravità dell’episodio e la presenza di precedenti episodi di violenza domestica, i carabinieri – coordinati dalla Procura della Repubblica di Bergamo – hanno attivato immediatamente le procedure del Codice Rosso.