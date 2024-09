Caprino Bergamasco, armati di pistola rapinano un supermercato

Due uomini hanno rapinato il supermercato Massí di Caprino Bergamasco, nel pomeriggio di venerdì 27 settembre. I due hanno minacciato una dipendente con una pistola e si sono fatti consegnare l’incasso da circa 600 euro. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili: un aiuto potrebbero fornirlo alcune telecamere presenti in zona.