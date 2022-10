Carvico, in fiamme quattro appartamenti in un complesso residenziale - Le foto

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato un complesso residenziale di via don Bolgeni a Carvico nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre . Le fiamme hanno coinvolto almeno quattro appartamenti di una cascina completamente ristrutturata in cui abitano circa 15 famiglie. Tutti i residenti sono usciti o sono stati trasportati fuori dallo stabile e non ci sono feriti. Ingenti invece i danni e almeno una ventina di persone sono senza casa : l’amministrazione comunale si sta già muovendo per trovare una sistemazione a chi non ha parenti a cui appoggiarsi. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.