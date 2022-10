Carvico, si contano i danni dopo il rogo: in 13 fuori casa, primi lavori allo stabile

Conta dei danni e primi lavori dopo l’incendio divampato nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre nel complesso residenziale di via Don Bolgeni 25 a Carvico. Le fiamme hanno colpito quattro appartamenti rimasti inagibili. Tredici persone, delle quali due famiglie, hanno dovuto trovare una sistemazione provvisoria per la notte e resteranno fuori casa per il tempo necessario a completare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica. Interventi che, ultimate le operazioni dei vigili del fuoco venerdì sera, nella mattinata di sabato sono partiti con l’arrivo di alcuni operai di un’impresa di Chignolo per avviare le prime opere urgenti.