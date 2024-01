Cisano, auto fuori strada finisce in una scarpata: due feriti - Foto

Sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno e l’auto veloce della centrale di Bergamo. L’incidente poco dopo le 12 di giovedì 11 gennaio a Cisano Bergamasco in via Sonna. Un uomo ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada e cadendo in una scarpata, con un volo di circa 15 metri.