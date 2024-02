Cisano, fugge all’alt dei carabinieri e getta via la cocaina: inseguito e arrestato

Appena ha visto la gazzella dei carabinieri del Norm di Zogno ha cambiato direzione ed è scappato, infilandosi in una stradina di Cisano e finendo contro un furgone (illeso il conducente). È successo mercoledì 31 gennaio alle 20.45 e l’uomo alla guida del motorino, 25 anni, marocchino senza fissa dimora, irregolare, disoccupato e con precedenti, ha proseguito la fuga a piedi gettando un calzino con dentro 18 dosi di cocaina per 13 grammi. Inseguito e preso dai militari, addosso aveva 400 euro ritenuti provento dello spaccio. Arrestato per resistenza e detenzione di droga ai fini di spaccio, è stato processato giovedì per direttissima. Si è avvalso della facoltà di non rispondere e si è scusato, l’avvocato ha chiesto i termini a difesa. Il giudice ha convalidato l’arresto senza misure, disposto il nullaosta per l’espulsione e fissato l’udienza il 29 febbraio.