«Cisano, Regione solleciterà Anas per il secondo lotto della variante»

Opera che interessa tre comuni

«Provo grande soddisfazione – dichiara l’assessore Terzi – nel constatare quanto sia stato significativo in questi primi mesi il lavoro del cantiere del primo lotto della variante di Cisano Bergamasco, nonostante gli intoppi per il ritrovamento di rifiuti da smaltire. Come Regione siamo ancora più determinati a sollecitare Anas nell’avvio della progettazione del secondo lotto». Il ritrovamento, negli scavi preliminari del cantiere, di rifiuti probabilmente presenti in zona da molti anni nelle vicinanze del torrente Sonna, non ha ancora consentito infatti la consegna completa delle aree all’impresa. Dalle analisi arrivate proprio nei giorni scorsi sembrerebbero non emergere rilasci significativi di sostanze, ma le decisioni su come procedere spettano al Comune.