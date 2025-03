Cisano, striscioni e musica per non dimenticare Fabrizio

Il parroco don Angelo Cortinovis ha avuto parole di conforto sottolineando che «nella morte non siamo soli , ma con noi c’è l’amore di Dio. Fabrizio non è rimasto solo, noi non siamo potuti arrivare, ma l’amore di Dio c’è sempre» .

Le parole della sindaca

Ai funerali di Fabrizio Duca nella parrocchiale di Villasola di Cisano

Prima del termine del rito funebre a dare il saluto a Fabrizio stata la prima cittadina Antonella Sesana: «Non possiamo negare lo smarrimento e lo sconcerto che questa tragedia ha prodotto in noi e non possiamo negare che questo sconcerto abita il nostro cuore come una fonte amara, capace di avvelenare pensieri e sentimenti». Poi nel ricordo non è mancato un pensiero ai familiari di Fabrizio, alla mamma Annalisa, alla sorella Sabrina e ai tanti amici che sentono «in modo particolare la sofferenza di questo momento», evidenziando che «la Comunità è loro vicina per lenire almeno un poco la loro sofferenza».