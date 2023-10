Domiciliari per il 77enne che un mese fa uccise il figlio a Bottanuco

Ha lasciato il reparto di Psichiatria del «Papa Giovanni», dove era detenuto da un mese e, dal 5 ottobre, si trova ai domiciliari nell’abitazione del cugino della moglie. Il gip Federica Gaudino, dopo aver respinto una prima richiesta per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove, ha accolto una successiva istanza presentata dal difensore Barbara Bruni per Paolo Corna, il 77enne arrestato il 3 settembre per aver ucciso il figlio Gianbattista, 54 anni, nell’abitazione di Bottanuco, dove quest’ultimo viveva coi genitori. Esasperato dalle richieste di denaro, l’anziano aveva sferrato tre coltellate al figlio. Paolo Corna era stato trasferito all’infermeria del carcere e da lì al «Papa Giovanni» per motivi precauzionali. Si temevano infatti gesti autolesionistici.