Dopo la tragedia di Alice, giro di vite sulle piscine. Oggi pomeriggio il funerale a Suisio

È attesa una grandissima partecipazione a Suisio, per i funerali di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni del paese morta la notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio al «Gaslini» di Genova, due giorni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante.



Ad accogliere il feretro bianco proveniente direttamente dall’ospedale Gaslini di Genova, dove la piccola era stata ricoverata dopo la tragedia, ci sarà quella che era la sua seconda famiglia: le sue compagne di scuderia del Centro equestre dell’Isola di Bergamo di Solza e le molte altre persone che, frequentando questo complesso, hanno visto crescere da quando aveva cinque anni la passione di Alice per i cavalli e l’equitazione. Una passione che l’ha portata già ad 11 anni a raggiungere importanti risultati a livello regionale e anche nazionale. Solo del Centro equestre saranno 200 le persone presenti alle esequie. La maggior parte di loro indosserà una maglietta blu con la scritta «Isola - Alice nel cuore»: «Sono stati i suoi nonni Daniela ed Angelo – racconta l’istruttrice di equitazione di Alice, Michela Mele – a chiederci di essere presenti con addosso un segno di appartenenza al centro. Perché vogliono che dimostriamo in che grande famiglia Alice era diventata una grande amazzone».

Una bella foto di Alice sorridente allo stadio

La tragedia

Purtroppo la vita della undicenne si è tragicamente interrotta per un bagno in una piscina durante le vacanze estive. La tragedia in cui è stata coinvolta Alice non è un caso isolato. Lo dimostrano le morti di altri bambini avvenute, seppur con modalità di diverse, nei giorni scorsi: una bambina austriaca di 4 anni è annegata cinque giorni fa nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Stessa sorte, due giorni fa, per un bambino di 5 anni nella piscina di un centro estivo di Monterotondo, alle porte di Roma. E a fronte del susseguirsi di queste tragiche morti, è stato introdotto il primo provvedimento per alzare il livello di sicurezza nelle piscine private e pubbliche.

La Camera, infatti, ha approvato, in maniera bipartisan, un emendamento al decreto legge Sport che prevede la chiusura delle piscine con grate e bocchettoni di aspirazione fuori norma. Nel provvedimento viene disposto che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione delle piscine - dai bocchettoni alle griglie di fondo - dovranno garantire standard tali da impedire l’«effetto ventosa». In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata dell’impianto fino alla sua messa a norma. Ieri, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sulla morte di Alice che vede indagati per omicidio colposo i titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante, è stato anche il giorno di una prima ispezione visiva della piscina luogo della tragedia. Erano presenti i periti nominati dalla Procura (Rosanna Prola e Paolo Ferrario), dalla famiglia di Alice (Marco Sartini) e dagli indagati (Maurizio Orsini): «È presto però per qualsiasi valutazione – afferma l’avvocato della famiglia di Alice Stefano Savi –. I periti si sono limitati a un’ispezione del luogo, degli impianti della piscina e ad alcune rilevazione come l’altezza dell’acqua risultata di 97 centimetri». Dopo l’ispezione la vasca è stata di nuovo sigillata e tutti i periti torneranno sul posto il 1° e il 2 settembre per esaminare il tutto con la messa in opera, quindi accendendo anche l’impianto in cui i capelli di Alice sono rimasti incastrati. Anche il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas oggi sarà presente al funerale di Alice. Tante saranno le testimonianze di vicinanza ai famigliari della bambina.

I funerali a Suisio