Venerdì i funerali di Alice a Suisio. Ispezionata la piscina di Sestri Levante

Venerdì 24 luglio sarà il giorno del dolore per Suisio e per tutta la Bergamasca: alle 15 saranno celebrati i funerali di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni annegata nella piscinetta dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante. Sarà presente anche il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas. Le esequie si svolgeranno alle 15 nella chiesa di Sant’ Andrea Apostolo a Susio, il paese di Alice dove è stato decretato il lutto cittadino.