Venerdì i funerali di Alice a Suisio. Ispezionata la piscina di Sestri Levante
IL CASO. Ci sarà il sindaco di Sestri Levante ai funerali di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni annegata nella piscinetta dello stabilimento balneare Segesta. Sono iniziate le ispezioni.Lettura meno di un minuto.
Suisio
Venerdì 24 luglio sarà il giorno del dolore per Suisio e per tutta la Bergamasca: alle 15 saranno celebrati i funerali di Alice Ferrari, la bimba di 11 anni annegata nella piscinetta dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante. Sarà presente anche il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas. Le esequie si svolgeranno alle 15 nella chiesa di Sant’ Andrea Apostolo a Susio, il paese di Alice dove è stato decretato il lutto cittadino.
Intanto nel pomeriggio di giovedì 23 luglio si è svolta una prima ispezione alla struttura alla presenza dei periti di parte e del comandante della Circomare di Santa Margherita Ligure. Nei prossimi giorni saranno esaminate tutte le prove della funzionalità della piccola piscina idromassaggio dove ha perso la vita la piccola Alice rimasta con i capelli impigliati nel bocchettone di aspirazione dell’ impianto e annegata in meno di un metro di acqua.
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