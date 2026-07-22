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Cronaca / Isola e Valle San Martino Mercoledì 22 Luglio 2026

Venerdì 24 luglio i funerali di Alice. Lutto cittadino a Suisio

IL DRAMMA. L’Amministrazione invita la comunità a unirsi all’ultimo saluto con rispetto e raccoglimento.

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Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

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Venerdì 24 luglio i funerali di Alice. Lutto cittadino a Suisio

Suisio

È arrivato nella mattinata di mercoledì 22 luglio il via libera alla sepoltura di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni di Suisio, annegata dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì 24 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale Sant’Andrea Apostolo di Suisio.

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L’abbraccio della comunità

La comunità di Suisio sta aspettando che Alice torni a casa. Martedì 21 luglio il sindaco Edoardo Bertuetti e il parroco don Flavio Rosa si sono recati a casa dei famigliari della bambina per manifestare nuovamente loro la vicinanza del paese e per discutere di aspetti organizzativi per quando la salma di Alice arriverà a Suisio. Ci si aspetta che saranno tante le persone che vorranno onorarne la memoria con una preghiera. Risulta certo, al momento, che non ci sarà la camera ardente e che il feretro arriverà direttamente in chiesa: «Questa, al momento, è l’unica cosa che possiamo dire – ha sostenuto il primo cittadino dopo l’incontro –. Maggiori dettagli si sapranno mercoledì 22 luglio. I famigliari ci hanno detto che non vedono l’ora di portarla a casa e anche tutti noi speriamo che ciò avvenga al più presto».

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«Anche la comunità di Suisio – ha affermato il parroco – non vede l’ora di avere informazioni su quando Alice tornerà a casa perché vuole stare vicino alla famiglia e condividerne il dolore».

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