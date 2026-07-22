Venerdì 24 luglio i funerali di Alice. Lutto cittadino a Suisio

L’abbraccio della comunità

La comunità di Suisio sta aspettando che Alice torni a casa. Martedì 21 luglio il sindaco Edoardo Bertuetti e il parroco don Flavio Rosa si sono recati a casa dei famigliari della bambina per manifestare nuovamente loro la vicinanza del paese e per discutere di aspetti organizzativi per quando la salma di Alice arriverà a Suisio. Ci si aspetta che saranno tante le persone che vorranno onorarne la memoria con una preghiera. Risulta certo, al momento, che non ci sarà la camera ardente e che il feretro arriverà direttamente in chiesa: «Questa, al momento, è l’unica cosa che possiamo dire – ha sostenuto il primo cittadino dopo l’incontro –. Maggiori dettagli si sapranno mercoledì 22 luglio. I famigliari ci hanno detto che non vedono l’ora di portarla a casa e anche tutti noi speriamo che ciò avvenga al più presto».