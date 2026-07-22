Venerdì 24 luglio i funerali di Alice. Lutto cittadino a Suisio
IL DRAMMA. L’Amministrazione invita la comunità a unirsi all’ultimo saluto con rispetto e raccoglimento.Lettura meno di un minuto.
Suisio
È arrivato nella mattinata di mercoledì 22 luglio il via libera alla sepoltura di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni di Suisio, annegata dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì 24 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale Sant’Andrea Apostolo di Suisio.
L’abbraccio della comunità
La comunità di Suisio sta aspettando che Alice torni a casa. Martedì 21 luglio il sindaco Edoardo Bertuetti e il parroco don Flavio Rosa si sono recati a casa dei famigliari della bambina per manifestare nuovamente loro la vicinanza del paese e per discutere di aspetti organizzativi per quando la salma di Alice arriverà a Suisio. Ci si aspetta che saranno tante le persone che vorranno onorarne la memoria con una preghiera. Risulta certo, al momento, che non ci sarà la camera ardente e che il feretro arriverà direttamente in chiesa: «Questa, al momento, è l’unica cosa che possiamo dire – ha sostenuto il primo cittadino dopo l’incontro –. Maggiori dettagli si sapranno mercoledì 22 luglio. I famigliari ci hanno detto che non vedono l’ora di portarla a casa e anche tutti noi speriamo che ciò avvenga al più presto».
«Anche la comunità di Suisio – ha affermato il parroco – non vede l’ora di avere informazioni su quando Alice tornerà a casa perché vuole stare vicino alla famiglia e condividerne il dolore».
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