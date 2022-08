Elicottero precipitato in Valtellina: la vittima è un pilota di Capriate, ferito il passeggero

L’incidente. Il dramma nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto ad Albosaggia (Sondrio): il biposto Robinson, forse in avaria, ha toccato i cavi dell’alta tensione e si è schiantato al suolo. Per Giovanni Murari, 60 anni, istruttore da 30, non c’è stato nulla da fare. Ricoverato a Bergamo in prognosi riservata il 17enne che era bordo con lui.