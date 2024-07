Festa dell’oratorio rovinata. Rubato l’incasso della serata quasi 5mila euro

La dinamica del furto

Le due cassiere avevano riposto l’incasso in due borse, che avevano lasciato a terra, mentre stavano portando dentro il tendone i computer utilizzati per le operazioni di cassa. Evidentemente l’autore del furto, che pare si aggirasse da qualche giorno tra i tavoli, ha curato i loro movimenti e nel frattempo si è impossessato delle due borse, facendo sparire anche quelle personali delle cassiere, con dentro vari documenti. Tutto si è svolto in pochi minuti, con il ladro che si è allontanato di corsa salendo a bordo di un’auto con il motore acceso, con alla guida un complice, parcheggiata nell’attigua strada provinciale 177, facendo poi perdere le tracce. È scattato subito l’allarme con l’arrivo sul posto di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Zogno, ma le ricerche non hanno dato alcun esito positivo. Le indagini proseguono per scoprire l’autore del furto.