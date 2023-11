Festa di San Martino a Pontida: si celebra la «Città del vino»

Pontida «Città del vino»: si potrà brindare al riconoscimento durante la 3ª «Festa di San Martino in cantina», in programma domenica 12 novembre alla Cantina Val San Martino di Pontida, organizzata insieme alla Pro Loco Pontida col patrocinio della Città di Pontida, Ecomuseo Val San Martino, Comunità montana Lario orientale e Valle San Martino . Saranno presenti bancarelle di prodotti tipici tra cui formaggi vaccini e caprini, salumi, verdure, farina, miele, confetture, e poi dolciumi, caldarroste, salamelle, polenta, frittelle, zucchero filato e ovviamente vino; ma anche giochi per bambini, artigiani del legno, hobbisti.

«La festa di quest’anno - spiegano gli organizzatori - celebrerà il riconoscimento ricevuto dalla Città di Pontida divenuta Città del vino. La cantina per festeggiare ha invitato anche il Corpo musicale G. Rossini, presente dalle 11. Durante la giornata la pro loco animerà la giornata con lo spettacolo comico teatrale “Capre e galline”, repliche alle 14,30, 15,30 e 16,30. Previsti momenti dedicati alla degustazione di vino della cantina. Alle 12,15 don Antonio Perico benedirà le vasche colme di vino e i trattori». «Siamo molto contenti di proporre per il terzo anno un evento dedicato all’importante tradizione contadina, dobbiamo essere orgogliosi di farne parte - aggiunge Pietro Rota, presidente della Cantina Val San Martino -. Un piacere ospitare tanti produttori e artigiani delle nostre valli e offrire momenti di gioia e grande enogastronomia. Essere parte integrante del territorio è un nostro obiettivo, speriamo che tante famiglie con bambini vengano a trovarci. Ringraziamo vivamente la Pro Loco Pontida per la collaborazione, la Città di Pontida, Ecomuseo Val San Martino, Comunità Montana Lario e Valle San Martino». «La Festa di San Martino in Cantina è un appuntamento fisso per il territorio: produttore e consumatore possono incontrarsi e condividere momenti dell’annata agricola appena trascorsa - conclude Gianni Guffanti Scotti, vice presidente cantina -. Un piacere per noi che ciò avvenga qui in Cantina Val San Martino a Pontida, luogo strategico tra la Valle San Martino e la Valle Imagna».