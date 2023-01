«Filippo, con il tuo sorriso portavi conforto»

Tutta Cisano si è fermata lunedì 2 gennaio per dare l’estremo saluto a Filippo Panzeri , il giovane di 24 anni morto tragicamente nell’incidente stradale avvenuto la sera di giovedì 29 dicembre a Olmo al Brembo. Il dolore della comunità si è manifestato nella grande partecipazione, quasi 1.500 persone, al rito funebre che si è tenuto nella struttura polifunzionale di via Dorando Pietri, in un’atmosfera di grande commozione. Al centro del grande salone la bara di Filippo, con sopra le maglie dell’Atalanta, della Cisanese e del Pontida Brianza a ricordo delle sue passioni e delle militanze calcistiche.