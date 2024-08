Fiori e messaggi per Sharon: sabato l’addio a Bottanuco alla 33enne uccisa in strada

Saranno celebrati sabato mattina (3 agosto), alle 10, nella chiesa parrocchiale di Bottanuco, il suo paese d’origine, i funerali di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa nella notte tra lunedì e martedì mentre camminava a Terno d’Isola, dove da tre anni viveva con il compagno. La salma è stata infatti restituita ai familiari - il compagno e i genitori - dopo il nulla osta della Procura, una volta terminata l’autopsia eseguita giovedì pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

In via Adda, nella casa in cui la ragazza è cresciuta, è stata allestita la camera ardente. I funerali saranno celebrati sabato 3 luglio, alle 10, sempre a Bottanuco, nella chiesa parrocchiale.

Lutto cittadino a Bottanuco

A Bottanuco è stato proclamato il lutto cittadino per sabato 3 agosto. Il sindaco ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere esposte nella sede del Comune, la chiusura degli esercizi commerciali dalle 10 alle 11, in concomitanza con i funerali, con la richiesta alla cittadinanza di evitare «attività ludiche e ricreative incompatibili con il carattere luttuoso della giornata» e di partecipare alla manifestazione di cordoglio.

Il dolore della famiglia

«Devo ringraziare le forze dell’ordine». Sono le uniche parole che ha pronunciato con un filo di voce Bruno, il papà di Sharon Verzeni, ieri pomeriggio fuori dalla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove da mezzogiorno alle 14 circa il medico legale Matteo Marchesi, incaricato dalla Procura, ha effettuato l’autopsia sul corpo della figlia, uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio mentre camminava in via Castegnate a Terno d’Isola.

Il padre di Sharon è arrivato in camera mortuaria intorno alle 13,45, accompagnato dalla moglie Maria Teresa, dal compagno di Sharon, Sergio Ruocco, e da altri parenti. Tutti comprensibilmente molto provati dal dolore, sono immediatamente voluti entrare in camera mortuaria per salutare l’amata Sharon e sono rimasti a vegliarla fino alle 15 circa, quando insieme sono usciti e si sono subito diretti alla loro automobile, senza voler parlare con i giornalisti. Tutti i familiari erano visibilmente molto scossi e hanno preferito chiudersi nel silenzio.

Il compagno di Sharon, non appena uscito dalla camera mortuaria, si è diretto immediatamente all’auto, al suo fianco c’era la mamma della 33enne Maria Teresa e poco dietro il papà Bruno consolato dagli abbracci di una zia di Sharon. Tutti chiusi nel silenzio, hanno solo risposto ai giornalisti dicendo che non se la sentivano proprio di parlare e sono saliti sull’automobile per tornare a casa e cercare di superare insieme questo dolore lancinante.

Fiori e messaggi per Sharon