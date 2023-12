Fuga di gas a Ponte San Pietro: transennata via Garibaldi

Un forte odore di gas metano si è diffuso nella mattinata di lunedì 11 dicembre in una delle vie centrali di Ponte San Pietro. In via Garibaldi è scattato l’allarme, intorno alle 10, per una possibile fuga di gas in un edificio: la via è stata parzialmente transennata con filo rosso dalla Polizia Locale e limitato il passaggio a persone e mezzi. In azione i Vigili del fuoco e i tecnici del gas per capire se si tratti di una fuga di metano e da dove provenga la perdita per poi intervenire adeguatamente. Non ci sono feriti.