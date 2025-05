Fugge dalla Polizia e si schianta: muore a Milano un giovane residente a Brembate

La fuga e lo schianto

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter e una Volante della Polizia si sarebbero incrociati intorno alle 3.15 in viale Ortles, provenendo da direzioni opposte. Alla vista della pattuglia, il giovane avrebbe svoltato bruscamente in via Cassano d’Adda, manovra che ha insospettito gli agenti. La Volante ha quindi imboccato la stessa via per seguirlo. La fuga è durata pochi secondi: giunto all’incrocio con via Marco D’Agrate, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un palo del semaforo a velocità sostenuta.